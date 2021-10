Il Gremio è ultimo in classifica e Scolari lascia la panchina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Neanche il tempo di metabolizzare la 24esima giornata di campionato e in Brasile le squadre sono subito ridiscese in campo per disputare il turno numero 25, turno anche questo, come quello precedente, caratterizzato dalle non poche assenze dovute alle convocazioni dei vari calciatori nelle rispettive nazionali, impegnate nelle gare di qualificazione del girone sudamericano al prossimo Mondiale. Vince in casa la capolista Atletico Mineiro che supera 3-1 il Cearà con doppietta di Hulk (la seconda rete realizzata su calcio rigore al decimo minuto di recupero del primo tempo!) e gol nei minuti finali di Diego Costa (entrato in campo al 63esimo dopo un periodo di assenza per infortunio…) che realizza così il suo terzo gol in sei presenze (di cui soltanto due da titolare) con la maglia del Galo alvinegro. Importante vittoria anche per il Flamengo che espugna il Castelão di Fortaleza battendo ...