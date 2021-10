"Il 12 ottobre blocco stradale. Pronti a morire". I No Green Pass non si fermano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dal 15 ottobre nessuno deve lavorare più finché non distruggiamo la dittatura intera, non solo il certificato schiavitù”. L’appello si legge sul gruppo Telegram “IoApro”, uno degli account attivi nell’organizzazione della manifestazione che questo sabato ha portato in piazza migliaia di cittadini contrari al Green Pass, tra gli animatori delle violenze di Piazza del Popolo, dell’assalto alla sede della Cgil e delle aggressioni nel pronto soccorso del Policlinico Umberto I. La protesta era solo un assaggio, dicono. Sulla piattaforma si procede in vista del termine, che, per decisione di decreto, imporrà l’uso della certificazione verde per poter lavorare. Per martedì 12 ottobre, l’agenda prevede un blocco stradale del paese. “Munirsi di viveri e coperte” si legge nel post del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dal 15nessuno deve lavorare più finché non distruggiamo la dittatura intera, non solo il certificato schiavitù”. L’appello si legge sul gruppo Telegram “IoApro”, uno degli account attivi nell’organizzazione della manifestazione che questo sabato ha portato in piazza migliaia di cittadini contrari al, tra gli animatori delle violenze di Piazza del Popolo, dell’assalto alla sede della Cgil e delle aggressioni nel pronto soccorso del Policlinico Umberto I. La protesta era solo un assaggio, dicono. Sulla piattaforma si procede in vista del termine, che, per decisione di decreto, imporrà l’uso della certificazione verde per poter lavorare. Per martedì 12, l’agenda prevede undel paese. “Munirsi di viveri e coperte” si legge nel post del ...

pborghilivorno : #fascisti #novax 'Domani blocco stradale. Pronti a morire'. I No Green Pass non si fermano - BlackWolf3912 : RT @dessere88: 11 ottobre 2021 TRENTO: Mi giungono notizie riguardo il blocco della Città di Trento. - dessere88 : 11 ottobre 2021 TRENTO: Mi giungono notizie riguardo il blocco della Città di Trento. - TessaTrisRose : Ecco, stavo aspettando Ottobre e l'uscita dal blocco del lettore per leggerlo e sono entrambi arrivati - songase975 : RT @LuceverdeMilano: ???? #Milano #Sciopero - Lunedì 11 ottobre ? Il blocco riguarderà tutti i mezzi pubblici cittadini di Atm, e cioè metro… -