"Ho perso il mio bambino", Bianca Atzei racconta l'aborto sui social (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Bisogna avere anche il coraggio di mostrarci fragili", scrive Bianca Atzei su Instagram. Ed è proprio con una lunga lettera pubblicata sui social che la cantante ha raccontato di aver perso quel figlio che tanto lei e il suo compagno Stefano Corti avevano desiderato. Un bambino che la coppia ha cercato per più di un anno, ricorrendo alla fecondazione assistita e alle cure ormonali: ma, dopo pochi mesi di gravidanza, un aborto spontaneo ha costretto Bianca a sottoporsi ad un intervento chirurgico. "Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire "Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva". Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando realizzi di sentirti pronta a diventare madre, ecco che ...

