Guai per Bendtner, in un anno commette sette infrazioni alla guida: ora rischia il carcere (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante della Juventus, Nicklas Bendtner, finisce nei Guai. Il danese è stato infatti condannato dal Tribunale di Copenaghen per aver commesso sette infrazioni al volante nell’arco di un anno e adesso rischia il carcere. Entrando nel dettaglio Bendtner ha ricevuto due multe per eccesso di velocità ed è stato colto a guidare senza patente in ben cinque occasioni. Il danese ha tentato di difendersi evidenziando come pensasse che la licenza di guida ottenuta nel Regno Unito fosse valida anche in Danimarca. Il giudice, però, non si è fatto abbindolare dalle scuse dell’ex calciatore ed ha disposto il sequestro della sua vettura, una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro. Bendtner, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante della Juventus, Nicklas, finisce nei. Il danese è stato infatti condannato dal Tribunale di Copenaghen per aver commessoal volante nell’arco di une adessoil. Entrando nel dettaglioha ricevuto due multe per eccesso di velocità ed è stato colto are senza patente in ben cinque occasioni. Il danese ha tentato di difendersi evidenziando come pensasse che la licenza diottenuta nel Regno Unito fosse valida anche in Danimarca. Il giudice, però, non si è fatto abbindolare dalle scuse dell’ex calciatore ed ha disposto il sequestro della sua vettura, una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro., ...

Advertising

marattin : Quando si gestisce l’ordine pubblico, per evitare guai,occorre equilibrio e saggezza. Ma in certi casi la forza pub… - matteorenzi : I 5S sono morti, finiti. Del resto chi li vota? Gli anti casta? Ma oggi sono la casta per definizione. I moderati?… - RobertoBurioni : Le dosi ci sono, io procederei a somministrare SUBITO la terza dose ad anziani, fragili e tutto il personale sanita… - sportface2016 : Guai per #Bendtner, in un anno commette sette infrazioni alla guida: ora rischia il carcere - Martina95190659 : RT @Qua_Agatha: @matteosalvinimi In piazza ci dovevi andare CONTRO il pass obbligatorio per lavorare... Ma poi Draghi si sarebbe arrabbiat… -