Green pass obbligatorio, Costa: “Ragionevole pensare a revisione con nuovo anno” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “E’ Ragionevole pensare che con l’anno nuovo ci potrà essere una revisione delle misure restrittive in atto nel nostro Paese” legate alla pandemia da Covid-19 “compreso il Green pass che potrà essere rivisto e ridotto nella sua applicazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ‘Parliamone’ su Rainews 24. “L’appuntamento” per valutare la riduzione delle misure restrittive, “e tra queste anche il Green pass”, ha spiegato il sottosegretario “sarà a fine anno. Perché a quel punto vedremo veramente l’impatto del ritorno alla normalità. Nel nostro Paese abbiamo aperto tutto, siamo quasi al 100% in tutti i settori. Quindi abbiamo 2 o tre mesi davanti decisivi, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “E’che con l’ci potrà essere unadelle misure restrittive in atto nel nostro Paese” legate alla pandemia da Covid-19 “compreso ilche potrà essere rivisto e ridotto nella sua applicazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di ‘Parliamone’ su Rainews 24. “L’appuntamento” per valutare la riduzione delle misure restrittive, “e tra queste anche il”, ha spiegato il sottosegretario “sarà a fine. Perché a quel punto vedremo veramente l’impatto del ritorno alla normalità. Nel nostro Paese abbiamo aperto tutto, siamo quasi al 100% in tutti i settori. Quindi abbiamo 2 o tre mesi davanti decisivi, che ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - davidone260672 : RT @Paolo3_P: “Il green pass ci permetterà di tornare alla normalità” è la frase più idiota mai sentita, semplicemente per il fatto che nel… - PFiamingo : RT @gratacasola: ??ITALIA???? ~ TRIESTE ~ Grande manifestazione contro i GREEN PASS che diventeranno obbligatori il 15 ottobre. I portuali… -