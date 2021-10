Gli Usa a Doha per parlare di sicurezza con i Talebani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una delegazione inter-agenzie degli Stati Uniti sabato 9 ottobre è arrivata a Doha per due giorni di colloqui con i funzionari diplomatici Talebani. Non è un riconoscimento del nuovo corso del potere in Afghanistan, si sono affrettati a far sapere da Washington, ma la continuazione di uno schema di dialogo che dura da anni — quello mediato dal Qatar attraverso cui si è giunti al ritiro americano dal Paese e alla costruzione di una forma di accordo che ancora deve essere nei fatti implementato. “Le discussioni sono state franche e professionali, con la delegazione statunitense che ha ribadito che i Talebani saranno giudicati in base alle loro azioni, non solo alle loro parole”, scrive la nota che il dipartimento di Stato ha inviato ai giornalisti. La delegazione statunitense si è concentrata sui problemi di sicurezza e ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una delegazione inter-agenzie degli Stati Uniti sabato 9 ottobre è arrivata aper due giorni di colloqui con i funzionari diplomatici. Non è un riconoscimento del nuovo corso del potere in Afghanistan, si sono affrettati a far sapere da Washington, ma la continuazione di uno schema di dialogo che dura da anni — quello mediato dal Qatar attraverso cui si è giunti al ritiro americano dal Paese e alla costruzione di una forma di accordo che ancora deve essere nei fatti implementato. “Le discussioni sono state franche e professionali, con la delegazione statunitense che ha ribadito che isaranno giudicati in base alle loro azioni, non solo alle loro parole”, scrive la nota che il dipartimento di Stato ha inviato ai giornalisti. La delegazione statunitense si è concentrata sui problemi die ...

