F1 | Leclerc | “Stiamo crescendo più degli altri Chi vince tra Hamilton e Verstappen? Non mi interessa”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “La delusione c’è, perché in una stagione così difficile fa bene salire sul podio. Però quando c’è una possibilità per la vittoria… Sapevamo che era un rischio, lo sapevamo tutti e non abbiamo rimorsi, era la cosa giusta da fare. Per cinque giri le gomme nuovenon andavano, ma poi hanno cominciato ad andare e allora lì abbiamo deciso di fare il pit stop. È stato divertente quando ero in testa, a quel punto pensavamo solo alla vittoria, a tenere dietro Bottas”. Così Charles, ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione di un evento organizzato da Mission Winnow a Fiorano, il giorno dopo il GP di Turchia 2021 di F1, chiuso al quarto posto dopo che la Ferrari aveva attuato una strategia rischiosa, che ha tolto almeno il podio al monegasco. Il pilota numero 16 ha poi aggiunto, sulle prospettive future: “Dopo l’anno scorso, ...

ha sognato per 9 giri. È stato al comando e ad un certo punto dai box gli hanno detto "Se ... "Non siamo ancora all'altezza dei primi due, ma cilavorando e adesso in ogni gara possiamo ...Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di, finito ai piedi del podio ma che per qualche ... Nuovo motore?lavorando e il nostro obiettivo è continuare su questa strada per vincere". ...“La delusione c’è, perché in una stagione così difficile fa bene salire sul podio. Però quando c’è una possibilità per la vittoria… Sapevamo che era un rischio, lo sapevamo tutti e non abbiamo rimorsi ...Ho effettuato il mio pit stop fuori sincronia con gli altri piloti e quindi non ho fatto in tempo a superare la fase di graining e a rispondere agli attacchi. Queste le sue parole al sito ufficiale de ...