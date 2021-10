Durante lo sfratto va in escandescenza e accoltella un uomo, 74enne in manette (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – Momenti di puro terrore quelli andati in scena verso mezzogiorno a Montecalvo Irpino, Durante uno sfratto esecutivo disposto dal Tribunale di Benevento a carico di un 74enne del posto. Nel corso delle attività, l’anziano va in escandescenze e sferra una coltellata a un 55enne, ferendolo all’addome. Prontamente soccorso il malcapitato è stato trasportato all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove è tuttora ricoverato. Il 74enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di “tentato omicidio” e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto ai domiciliari. Recuperato e sequestrato il coltello da cucina utilizzato per il crimine. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del gesto. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – Momenti di puro terrore quelli andati in scena verso mezzogiorno a Montecalvo Irpino,unoesecutivo disposto dal Tribunale di Benevento a carico di undel posto. Nel corso delle attività, l’anziano va in escandescenze e sferra una coltellata a un 55enne, ferendolo all’addome. Prontamente soccorso il malcapitato è stato trasportato all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove è tuttora ricoverato. Ilè stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di “tentato omicidio” e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto ai domiciliari. Recuperato e sequestrato il coltello da cucina utilizzato per il crimine. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del gesto. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** Durante lo sfratto va in escandescenza e accoltella un uomo, 74enne in manette ** - ptvtelenostra : DURANTE LO SFRATTO VA IN ESCANDESCENZE E ACCOLTELLA UN UOMO: 74ENNE ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO -… - neifatti : Durante lo sfratto va in escandescenza e accoltella un 55enne -