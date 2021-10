Draghi alla Cgil, incontro con Landini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle 12.15 il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà Maurizio Landini presso la sede della Cgil a Roma. Lo si apprende da fonti di governo. La sede del sindacato sabato pomeriggio è stata assaltata da gruppi di violenti, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass a Roma e da violenti scontri nel centro della capitale. Dopo l’assalto alla sede del sindacato sono stati effettuati alcuni arresti, compresi quelli dei leader del movimento Forza Nuova. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle 12.15 il presidente del Consiglio Marioincontrerà Mauriziopresso la sede dellaa Roma. Lo si apprende da fonti di governo. La sede del sindacato sabato pomeriggio è stata assaltata da gruppi di violenti, nella giornata caratterizzata dmanifestazione No Green Pass a Roma e da violenti scontri nel centro della capitale. Dopo l’assaltosede del sindacato sono stati effettuati alcuni arresti, compresi quelli dei leader del movimento Forza Nuova. L'articolo proviene da Italia Sera.

