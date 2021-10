Covid scuola, niente classe in quarantena se un solo alunno è positivo. Tutto invariato per la scuola 0-6 anni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ultimi aggiornamenti in tema di quarantena a scuola. Così come già segnalato da Orizzonte scuola, l'Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri di Istruzione e Salute, ha messo a punto un documento dal titolo "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ultimi aggiornamenti in tema di. Così come già segnalato da Orizzonte, l'Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri di Istruzione e Salute, ha messo a punto un documento dal titolo "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi-19 in ambito scolastico" L'articolo .

Advertising

Bibibobibox : Del resto hanno ricattato una intera categoria di lavoratori obbligandoli alla ??... Si capisce che NON È una questi… - orizzontescuola : Covid scuola, niente classe in quarantena se un solo alunno è positivo. Tutto invariato per la scuola 0-6 anni - statodelsud : Covid, news. Da oggi nuove capienze per luoghi cultura. Cambia quarantena a scuola. LIVE - Pino__Merola : Covid, news. Da oggi nuove capienze per luoghi cultura. Cambia quarantena a scuola. LIVE - demian_online : RT @AvvocatoGuerra: ?? L'OBIETTIVO È COMBATTERE IL COVID O LA DAD NELLE SCUOLE? @ideascuola #scuola #dad #quarantena -