Conte: M5s in prima fila contro Forza Nuova ma non ignorare le proteste (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Il M5s aderisce e rilancia le iniziative volte allo scioglimento di Forza Nuova e delle altre sigle della galassia eversiva neofascista'. Così il leader pentastellato, Giuseppe Conte, sottolineando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Il M5s aderisce e rilancia le iniziative volte allo scioglimento die delle altre sigle della galassia eversiva neofascista'. Così il leader pentastellato, Giuseppe, sottolineando ...

Advertising

Ettore_Rosato : Attaccano @matteorenzi per evitare di discutere di #DiDonna: la strategia di m5s è il solito teatrino. Solo che su… - lucianonobili : “Il M5S è incompatibile con l’Italia e si sta dissolvendo. Conte dovrebbe essere il leader ma non riesce neanche a… - Ettore_Rosato : Dicono pesiamo solo il 2% ? I risultati delle amministrative ci indicano che abbiamo più amministratori noi che M5s… - simonavitelli60 : RT @Ettore_Rosato: Attaccano @matteorenzi per evitare di discutere di #DiDonna: la strategia di m5s è il solito teatrino. Solo che su Matt… - AlbertaBruciati : RT @Ettore_Rosato: Attaccano @matteorenzi per evitare di discutere di #DiDonna: la strategia di m5s è il solito teatrino. Solo che su Matt… -