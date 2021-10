“C’è un dente nel tiramisù” GF Vip | momento horror nella casa e non è uno scherzo Poco dopo si scopre la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021)del GF Vip: unè finitotorta. Ma andiamo con ordine. Quella del 10 ottobre doveva essere la classica domenica in cui poter mangiare e gustare un dolce preparato in, ma alcuni si sono imbattuti in qualcosa di disgustoso dentro ile ne hanno poi parlato tra loro scatenando gli utenti di Twitter. “È ildi Francesca Cipriani”, è l’ipotesi circolata ine riportata sul web. Proprio così: uno dei concorrenti ha perso une lo stesso è finito nel dolce che poi è stato dato a tutti i partecipanti del reality. La cosa che rende questa situazione comica è che proprio Francesca Cipriani,un po’, ha ammesso di aver perso ...