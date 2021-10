Autonomia differenziata, Carfagna: “I diritti devono essere garantiti per tutti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – “Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata è ancora solo un titolo ma una cosa è certa: i diritti devono essere garantiti per tutti, da Nord a Sud. Non può esserci Autonomia differenziata senza definizione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Lo afferma la ministra per il sud, Mara Carfagna, in un’intervista pubblicata ieri sul quotidiano “Il Messaggero”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – “Il disegno di legge sull’è ancora solo un titolo ma una cosa è certa: iper, da Nord a Sud. Non può essercisenza definizione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Lo afferma la ministra per il sud, Mara, in un’intervista pubblicata ieri sul quotidiano “Il Messaggero”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

marattin : A @OttoemezzoTW @annafalc denuncia allarmata che ieri il Senato ha approvato in gran segretezza l’autonomia differ… - RacheleTamburi1 : RT @bobbyjunior77: AUTONOMIA DIFFERENZIATA... COS'È? ( Proviamo a conoscerla meglio) Fino a che non è stato spiegato in maniera semplice… - aleniggaz : RT @bobbyjunior77: AUTONOMIA DIFFERENZIATA... COS'È? ( Proviamo a conoscerla meglio) Fino a che non è stato spiegato in maniera semplice… - bobbyjunior77 : RT @bobbyjunior77: AUTONOMIA DIFFERENZIATA... COS'È? ( Proviamo a conoscerla meglio) Fino a che non è stato spiegato in maniera semplice… - GiuseppePepe10 : RT @bobbyjunior77: AUTONOMIA DIFFERENZIATA... COS'È? ( Proviamo a conoscerla meglio) Fino a che non è stato spiegato in maniera semplice… -