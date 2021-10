TOP10 DELLA SETTIMANA: LA NAZIONALE E TU SI QUE VALES SUL PODIO, LA SORPRESA MORGANE (Di domenica 10 ottobre 2021) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata nella SETTIMANA dal 3 al 9 ottobre 2021. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Italia-Spagna9.057.000 #2Canale5Tu Sì Que VALES5.214.000 #3Rai1Tale e Quale Show4.204.000 #4Rai1I Bastardi di Pizzofalcone3.994.000 #5Rai1Fino all’Ultimo Battito3.882.000 #6Rai1MORGANE3.544.000 #7Canale5 Grande Fratello Vip (lu)3.131.000 #8Canale5Luce dei Tuoi Occhi3.100.000 #9Canale5Scherzi a Parte2.914.000 #10Canale5 Grande Fratello Vip (ve)2.641.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 ottobre 2021) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata nelladal 3 al 9 ottobre 2021. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Italia-Spagna9.057.000 #2Canale5Tu Sì Que5.214.000 #3Rai1Tale e Quale Show4.204.000 #4Rai1I Bastardi di Pizzofalcone3.994.000 #5Rai1Fino all’Ultimo Battito3.882.000 #6Rai13.544.000 #7Canale5 Grande Fratello Vip (lu)3.131.000 #8Canale5Luce dei Tuoi Occhi3.100.000 #9Canale5Scherzi a Parte2.914.000 #10Canale5 Grande Fratello Vip (ve)2.641.000

