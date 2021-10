Tiramisù World Cup | i vincitori dell’edizione 2021

(Di domenica 10 ottobre 2021) È stata una lunga sfida a colpi di mascarpone e savoiardi ma alla fine il gioielliere di Bassano Stefano Serafini e l’insegnante di nuoto italo- belga Elena Bonali hanno avuto la meglio. Con una versione classica del dolce proposto in una romantica forma a cuore e una decisamente inaspettata con prosciutto e melone sono loro – rispettivamente – i vincitori nelle categorie «ricetta originale» e «ricetta creativa» della Tiramisù World Cup: la coppa del mondo dedicata al dolce più famoso del mondo. Una competizione dedicata esclusivamente ai non professionisti che ormai da cinque anni si tiene a Treviso, la città che ne ha rivendicato la paternità (contesa con il Friuli) e ha saputo promuoverne la cultura anche attraverso questo concorso.

Due friulani in lizza per il titolo nella Tiramisù World Cup. È cominciata la 'sfida più golosa dell'anno' nella orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso.