Scontri No Green Pass a Roma, devastato il pronto soccorso dell’Umberto I: tra i feriti anche un’infermiera (Di domenica 10 ottobre 2021) Il bilancio degli Scontri a Roma durante il corteo No Green Pass si aggrava: durante i tafferugli è stato preso d’assalto il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Un gruppo ha gettato il panico nel nosocomio e sono state necessarie alcune ore prima che la Polizia riuscisse a riportare la calma. Si contano feriti, tra cui un’infermiera che avrebbe ricevuto una bottigliata in testa. Scontri a Roma, preso d’assalto il pronto soccorso dell’Umberto I Mentre l’attenzione mediatica era prevalentemente concentrata sull’assalto alla sede della Cgil di Roma, un altro gravissimo atto di violenza si stava verificando nella Capitale. Il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Il bilancio deglidurante il corteo Nosi aggrava: durante i tafferugli è stato preso d’assalto ildell’ospedale Umberto I. Un gruppo ha gettato il panico nel nosocomio e sono state necessarie alcune ore prima che la Polizia riuscisse a riportare la calma. Si contano, tra cuiche avrebbe ricevuto una bottigliata in testa., preso d’assalto ilI Mentre l’attenzione mediatica era prevalentemente concentrata sull’assalto alla sede della Cgil di, un altro gravissimo atto di violenza si stava verificando nella Capitale. Il ...

