Roma, Michetti chiede scusa dopo le frasi sulla Shoah: "Imperdonabile leggerezza, alimenta pregiudizi e ignobili luoghi comuni su ebrei" (Di domenica 10 ottobre 2021) Prima aveva dichiarato di voler "abbassare i toni" e parlare solo dei problemi di Roma, poi aveva sottolineato che la Shoah è "il punto più basso toccato dalla storia". E queste parole erano bastate alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, felice che "Enrico Michetti abbia chiarito la sua posizione e ribadito la sua totale lontananza da ogni forma di antisemitismo, la sua totale solidarietà ad Israele". A un giorno dalle polemiche scoppiate per un suo vecchio articolo in cui si sottolineava la "maggior pena" nei confronti delle vittime dell'Olocausto solo perché "controllano banche e una lobby che decide i destini del pianeta", il candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Roma sceglie la strada delle scuse: "Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale, anche in ...

GassmanGassmann : “…si ricorda la Shoa perché possedevano le banche…” Michetti , candidato a sindaco di Roma. - repubblica : Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni' [di… - gualtierieurope : Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti. Ri… - CORDESCOM : RT @mgmaglie: Se vincerà come mi auguro Enrico Michetti, mi metterò a disposizione per fare il commissario per Roma, la mia città che amo t… - ST09972061 : RT @mgmaglie: Se vincerà come mi auguro Enrico Michetti, mi metterò a disposizione per fare il commissario per Roma, la mia città che amo t… -