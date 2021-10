Roma, il video integrale dell’assalto alla Cgil. Il leader di Io Apro si filma mentre entra nei locali della sede del sindacato (Di domenica 10 ottobre 2021) In un video diffuso dallo stesso autore sui social il momento dell’ingresso nella sede nazionale della Cgil, durante la manifestazione No green pass di sabato 9 ottobre, a Roma. A girarlo uno dei leader del movimento Io Apro, una delle anime delle proteste che nei mesi scorsi hanno spinto in piazza gruppi di commercianti: “Ragazzi, Io Apro e tutti hanno invaso la Cgil”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) In undiffuso dallo stesso autore sui social il momento dell’ingresso nellanazionale, durante la manifestazione No green pass di sabato 9 ottobre, a. A girarlo uno deidel movimento Io, una delle anime delle proteste che nei mesi scorsi hanno spinto in piazza gruppi di commercianti: “Ragazzi, Ioe tutti hanno invaso la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

