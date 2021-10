Perugia-Assisi, 60esima edizione della marcia. Mattarella: “La pace non è soltanto possibile, ma è un dovere di tutti” (Di domenica 10 ottobre 2021) “La pace non soltanto è possibile. Ma è un dovere per tutti”. Queste le parole nel tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la marcia Perugia-Assisi, che si sta svolgendo proprio oggi. Lo ha letto dal palco, prima della partenza, Flavio Lotti, anima della manifestazione. L’occasione – che si ripete ogni anno dal 1961 mobilitando persone da tutto il mondo – è “ancora una volta un segno di speranza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità“. La marcia per la pace e la non violenza è giunta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Lanon. Ma è unper”. Queste le parole nel tradizionale messaggio del PresidenteRepubblica Sergioper la, che si sta svolgendo proprio oggi. Lo ha letto dal palco, primapartenza, Flavio Lotti, animamanifestazione. L’occasione – che si ripete ogni anno dal 1961 mobilitando persone da tutto il mondo – è “ancora una volta un segno di speranza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità“. Laper lae la non violenza è giunta alla ...

