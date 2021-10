Nicola Pisu prova a baciare Soleil e arriva il due di picche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Bisogna dire cheè un po’ indeciso eh…Ha puntatoSorge da giorni, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ha parlato del suo interessamento anche con Alex Belli e con Davide Silvestri, spiegando di essere preso dalla ragazza e di sentire qualcosa per lei. Ma ha anche detto al suo amico Alex, di esser rimasto affascinato da Miriana Trevisan. Belli gli ha consigliato di “avere un focus” su una delle due e alla fineha detto che si sarebbe concentrato su. E ieri alla fine, nel corso della serata dedicata alla festa di Manila Nazzaro per il suo compleanno, èto anche il primo tentativo di vero approccio. In settimana i due avevano giocato spesso sul bacio,lo aveva stuzzicato eieri ci ha ...

Miriana Trevisan esi sono baciati . Dopo aver vinto il titolo di Miss e Mister Comodino della Casa del Grande Fratello Vip , complice anche qualche bicchiere di troppo, i due si sono avvicinati parecchio ...Soprese a non finire ed emozioni uniche, ma anche un'eliminazione definitiva: quella di Samy Youssef, che ha dovuto abbandonare per sempre la casa, sconfitto al televoto daed Amedeo ...Ebbene sì. Dopo aver ammesso di essersi preso una cotta per Soleil Sorge, Nicola Pisu nelle ultime ore c'ha provato con l'ex corteggiatrice ...Bacio tra Nicola Pisu Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: notte bollente per i "comodini" della Casa, ecco il video.