Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma, orari lunedì 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di lunedì 11 ottobre per quanto riguarda il Masters 1000 ed il Wta 1000 di Indian Wells 2021. E' tempo di terzo turno nel deserto in California, dove scenderanno in campo le prime due forze dei rispettivi seeding, vale a dire Daniil Medvedev e Karolina Pliskova. Nessun italiano impegnato in singolare, mentre Fognini e Sonego giocheranno insieme il doppio. Si parte alle 20:00 di stasera. Ecco il programma. Stadium 1 Dalle 20:00 – Schwartzman vs Evans A seguire – Dimitrov vs Opelka Non prima delle 00.00 – Jabeur vs Collins Non prima delle 03:00 – Badosa vs Gauff A seguire – Medvedev vs Krajinovic Stadium ...

