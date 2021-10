MARA VENIER: BOCCIATO LO SPECIALE SU BALLANDO? NON VI VA MAI BENE NIENTE, IO MI SONO DIVERTITA! (Di domenica 10 ottobre 2021) Non se ne può più! Puntata divertente, allegra, piena di energia, balli, il rinnovato incontro tra MARA VENIER e Milly Carlucci, il super cast di BALLANDO con le Stelle nello studio di Domenica In. Tutto BENE, anzi benissimo? Ma figuriamoci, i criticoni dei social SONO ripartiti all’assalto e MARA giustamente risponde. A questo giro non mi sei piaciuta. Vogliamo le belle ore piene di zia MARA, con ospiti al top!!! Ci facciamo domenica prossima???? Così scrive una follower di MARA, probabilmente non sapendo che in studio c’era la reunion di due regine della tv italiana e l’anteprima di uno dei più grandi show della Rai. O qualcuno scrive solo e sempre per provocare e punzecchiare? Chissà! MARA VENIER interagisce spesso ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 ottobre 2021) Non se ne può più! Puntata divertente, allegra, piena di energia, balli, il rinnovato incontro trae Milly Carlucci, il super cast dicon le Stelle nello studio di Domenica In. Tutto, anzi benissimo? Ma figuriamoci, i criticoni dei socialripartiti all’assalto egiustamente risponde. A questo giro non mi sei piaciuta. Vogliamo le belle ore piene di zia, con ospiti al top!!! Ci facciamo domenica prossima???? Così scrive una follower di, probabilmente non sapendo che in studio c’era la reunion di due regine della tv italiana e l’anteprima di uno dei più grandi show della Rai. O qualcuno scrive solo e sempre per provocare e punzecchiare? Chissà!interagisce spesso ...

