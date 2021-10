LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC in DIRETTA: il campione vince per KO all’11° round. Match epico (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.46 Fury: “Io sono fatto di acciaio. Voglio ringraziare nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per la tua gloria. Nonostante abbia subito dei colpi duri da un uomo molto forte, è stato un onore poter dare gloria al Signore. E’ stata una delle vittorie più grandi della mia vita. Io sono il migliore, ma Wilder è il secondo più forte del mondo. Lo so perché l’ho battuto tre volte. Chi è venuto a vedere una grande boxe è stato accontentato. Sicuramente vi ricorderete del 10 ottobre 2021. Ringrazio il mio allenatore, senza di lui non sarei arrivato sin qui. Mi ha fatto credere in me stesso ed io ho seguito il suo percorso. Sono il re e sono ancora qui. Grazie a tutti“. Poi l’inglese si è esibito come ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.46: “Io sono fatto di acciaio. Voglio ringraziare nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per la tua gloria. Nonostante abbia subito dei colpi duri da un uomo molto forte, è stato un onore poter dare gloria al Signore. E’ stata una delle vittorie più grandi della mia vita. Io sono il migliore, maè il secondo più forte del mondo. Lo so perché l’ho battuto tre volte. Chi è venuto a vedere una grande boxe è stato accontentato. Sicuramente vi ricorderete del 10 ottobre 2021. Ringrazio il mio allenatore, senza di lui non sarei arrivato sin qui. Mi ha fatto credere in me stesso ed io ho seguito il suo percorso. Sono il re e sono ancora qui. Grazie a tutti“. Poi l’inglese si è esibito come ...

Advertising

Hhzhz43858726 : RT @FF9fullmovie: Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? Fighjat… - iQuc72098095 : RT @FF9fullmovie: Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? Fighjat… - FF9fullmovie : Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? F… - infoitsport : LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: atto III, orario, tv, montepremi - Red_Dark_Fury : @itboysanii I miei due bias che si mandano frecciatine nelle loro live è il mio ultimate goal da moatiny -