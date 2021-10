LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Hamilton-Verstappen al bivio del Mondiale. Orario e programma gara (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario gara GP TUCHIA F1 SU TV8 Come seguire la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche FERRARI: CHE OCCASIONE PER GUADAGNARE SULLA MERCEDES! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul assisteremo a una gara all’insegna dell’incertezza e dall’esito non scontato. Dalla pole-position prenderà il via il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Il finnico precederà l’olandese della Red Bull Max Verstappen e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Una disposizione influenzata dalla penalità comminata al britannico Lewis Hamilton ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGP TUCHIA F1 SU TV8 Come seguire lain tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche FERRARI: CHE OCCASIONE PER GUADAGNARE SULLA MERCEDES! Buongiorno e bentrovati alladel GP di, round deldi F1. Sulla pista di Istanbul assisteremo a unaall’insegna dell’incertezza e dall’esito non scontato. Dalla pole-position prenderà il via il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Il finnico precederà l’olandese della Red Bull Maxe la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Una disposizione influenzata dalla penalità comminata al britannico Lewis...

