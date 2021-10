L’alleanza Usa-Ue per regolare l’intelligenza artificiale. Scrive Sensi (Pd) (Di domenica 10 ottobre 2021) Una Magna Charta dell’intelligenza artificiale: la proposta viene, al solito, dagli Stati Uniti. E suona come una linea di confine, nel Paese il cui nome sembra indissolubilmente legato alla nascita, allo sviluppo, alla diffusione della Rete, con le sue opportunità straordinarie, ma anche con i rischi e le zone d’ombra democratiche che porta con sé. Siamo ancora nel Far West, un estremo Occidente che oggi somiglia sempre più a un Paradiso perduto. Dal quale non fuggire, ma da ricostruire, da illuminare, da rendere più umano e giusto. Come ha saputo fare, con i suoi limiti, certo, l’Europa, proprio su questi temi, che sono i temi della libertà di espressione, della democrazia della rete, delle identità digitali. Sono ormai anni che si parla, ad esempio, di riconoscimento facciale, di tecnologie sempre più invasive, che consentono un tracciamento ... Leggi su formiche (Di domenica 10 ottobre 2021) Una Magna Charta del: la proposta viene, al solito, dagli Stati Uniti. E suona come una linea di confine, nel Paese il cui nome sembra indissolubilmente legato alla nascita, allo sviluppo, alla diffusione della Rete, con le sue opportunità straordinarie, ma anche con i rischi e le zone d’ombra democratiche che porta con sé. Siamo ancora nel Far West, un estremo Occidente che oggi somiglia sempre più a un Paradiso perduto. Dal quale non fuggire, ma da ricostruire, da illuminare, da rendere più umano e giusto. Come ha saputo fare, con i suoi limiti, certo, l’Europa, proprio su questi temi, che sono i temi della libertà di espressione, della democrazia della rete, delle identità digitali. Sono ormai anni che si parla, ad esempio, di riconoscimento facciale, di tecnologie sempre più invasive, che consentono un tracciamento ...

