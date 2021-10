Juventus | idea Pepi | lo statunitense piace anche ad Ajax e Borussia Dortmund

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il futuro di Ricardopotrebbe essere in Europa, ma difficilmente sarà a Torino. Come informa MLSSocceritalia.com, lasarebbe infatti interessata al talentodi appena 18 anni. Tuttavia,sono più avanti nella trattativa. I due club sembrano infatti disposti ad assecondare ciò che chiede l’FC Dallas e, verosimilmente, saranno loro a contendersi il ragazzo. SportFace.

L'autore Disney Roberto Gagnor ci ha raccontato in esclusiva l'idea dietro a "10", in cui racconta le storie e i calciatori della Juve a fumetti La Juve a fumetti, ...fatto la storia della Juventus" è l'...Juventus, idea Ricardo Pepi: il 18enne statunitense piace anche ad Ajax e Borussia Dortmund, più avanti nella trattativa. Paratici è intervenuto al Festival dello Sport. Un'occasione per parlare anche del suo passato alla Juventus. Icardi e Vlahovic gli argomenti ...