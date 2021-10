Francesco Oppini parla del rapporto con Tommaso Zorzi: le sue parole (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Oppini torna a parlare del rapporto con Tommaso Zorzi dopo alcuni mesi di silenzio dalla litigata sui social Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. È lì che i due hanno scoperto di avere molte cose in comune e di poter diventare amici. Il reality di Canale 5, quindi, aveva fatto nascere un’amicizia tra i due che, però, è finita troppo in fretta. Infatti, è oramai di qualche mese fa la lite avvenuta sui social tra botta e risposta in cui Tommaso Zorzi non era d’accordo su alcune esternazioni da parte di Francesco Oppini. Invitato a “Non succederà più”, il programma di Giada Di Miceli ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 ottobre 2021)torna are delcondopo alcuni mesi di silenzio dalla litigata sui socialsi sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. È lì che i due hanno scoperto di avere molte cose in comune e di poter diventare amici. Il reality di Canale 5, quindi, aveva fatto nascere un’amicizia tra i due che, però, è finita troppo in fretta. Infatti, è oramai di qualche mese fa la lite avvenuta sui social tra botta e risposta in cuinon era d’accordo su alcune esternazioni da parte di. Invitato a “Non succederà più”, il programma di Giada Di Miceli ...

