Ex Uomini e Donne mostra il pancione: lo scatto emoziona (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una ex partecipante di Uomini e Donne ha mostrato sulle sue pagine social delle immagini davvero emozionanti con il pancione. Ecco di chi si tratta. Scatti bellissimi ed emozionanti quelli condivisi sulla pagina ufficiale del noto social Instagram da una delle ex partecipanti del programma Uomini e Donne. Si tratta di Ursula Bennardo, che proprio Leggi su youmovies (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una ex partecipante dihato sulle sue pagine social delle immagini davveronti con il. Ecco di chi si tratta. Scatti bellissimi ednti quelli condivisi sulla pagina ufficiale del noto social Instagram da una delle ex partecipanti del programma. Si tratta di Ursula Bennardo, che proprio

Advertising

Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - zazoomblog : Ex Uomini e Donne mostra il pancione: lo scatto emoziona - #Uomini #Donne #mostra #pancione: - semprestatame : RT @GFrideric: E ricordate sempre: se il vostro femminismo non include le esigenze degli uomini che dicono di essere donne non è vero femmi… -