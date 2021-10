“Difficilmente rivedremo Pogba in Serie A” | le dure parole del procuratore

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nell’edizione odierna di Tuttosport, ilGiovanni Branchini ha parlato di Dusan Vlahovic e del mercato della Juventus, nello specifico sulle voci di ritorno riferite a Paul. Di seguito le sueManchester Juventus “Penso che rimarrà alla Fiorentina almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose.” E suafferma: “bis alla Juve? Non credo ci siano le condizioni economiche per questo ritorno, soprattutto visto lo stipendio percepito dal giocatore”. LEGGI ANCHE: Juventus, super offerta del Manchester United per il titolare di Allegri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

TaRulleGulle : @Mirko799 Secondo me ha trovato la quadra con un attaccante in meno, difficilmente rivedremo Dybala Morata e Chiesa…

