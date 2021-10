Bagni di Lucca | ritrovate le tre persone smarrite nei boschi

Advertising

LetiziaFirenze : Altri tre cercatori di funghi recuperati nella notte nei boschi di Bagni di Lucca - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea Pisa – Lucca - Aulla, dalle ore 06.05 traffico ferroviario rallentato tra Forna… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Pisa – Lucca - Aulla, dalle ore 06.05 traffico ferroviario rallentato tra Fo… - iltirreno : Renzo Menchini, 86 anni, è precipitato da una trentina di metri, inutili i soccorsi. I figli: «Ancora non crediamo… - francobus100 : Bagni di Lucca, muore mentre cerca funghi: fatale la caduta in un dirupo -

Ultime Notizie dalla rete : Bagni Lucca

LA NAZIONE

, 10 ottobre 2021 - Ha avuto un lieto fine la ricerca dei dispersi nei boschi in località Longoio, nel Comune didi. Nella serata di ieri infatti, sono state portate in salvo dai Vigili del Fuoco del comando di, tutte e tre le persone che avevano richiesto soccorso perché si erano smarrite nei ...La stazione didel soccorso alpino sta intervenendo a Casoli didiper un altro cercatore di funghi con un trauma alla caviglia. Sul posto sta confluendo la squadra a terra e Pegaso 3.Una di loro è stata verricellata dall’elicottero dei Vigili del fuoco Drago, mentre le altre due sono state soccorse da terra ...Nella serata di ieri (9 ottobre) sono state portate in salvo dai vigili del fuoco del comando di Lucca le tre persone che avevano richiesto soccorso in quanto smarritesi nei boschi in località Longoio ...