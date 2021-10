Terza dose Moderna sospesa nelle RSA e per gli over 80 negli hub (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Ministero della Salute – con la circolare di venerdì 8 ottobre – ha dato nuove indicazioni per la dose booster di richiamo per le RSA e per gli over 80 negli hub: dovrà essere utilizzato soltanto il vaccino Comirnaty (Pfizer). Lo comunica l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. “Eravamo pronti per partire con la vaccinazione booster (richiamo) con vaccino Moderna nelle RSA come previsto dal Ministero con circolare del 27 settembre e in settimana era stata effettuata la formazione nelle RSA anche per l’utilizzo del sistema Poste per la prenotazione – spiega il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di ATS Bergamo – Due RSA avevano ritirato dalle farmacie delle ASST i vaccini Moderna per avviare le somministrazioni a partire da lunedì. E settimana ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Ministero della Salute – con la circolare di venerdì 8 ottobre – ha dato nuove indicazioni per labooster di richiamo per le RSA e per gli80hub: dovrà essere utilizzato soltanto il vaccino Comirnaty (Pfizer). Lo comunica l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. “Eravamo pronti per partire con la vaccinazione booster (richiamo) con vaccinoRSA come previsto dal Ministero con circolare del 27 settembre e in settimana era stata effettuata la formazioneRSA anche per l’utilizzo del sistema Poste per la prenotazione – spiega il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di ATS Bergamo – Due RSA avevano ritirato dalle farmacie delle ASST i vacciniper avviare le somministrazioni a partire da lunedì. E settimana ...

