Sala | “Nuovo stadio? Inter e Milan non possono aspettare in eterno Senza intesa decido io”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Beppe Salsa torna sul tematanto caro aIl sindaco dio Beppe, rieletto da pochi giorni, è tornato sulla questione deltema tanto caro a. Ecco le parole del primo cittadino meneghino. “Lo, come su altre cose, posso immaginare che ci siano situazioni in cui non tutti, avendo una coalizione così larga, la pensino allo stesso modo, però tutti sanno qual è la regola. Alla fine se non si arriva a una conclusione,io, è normale”. san.siro.derby.1.750×4501“È inutile mettere le mani avanti, perché il tema di discussione con le società c’è ancora, dobbiamo ancora ...

Advertising

repubblica : Beppe Sala eletto nuovo sindaco di Milano. La netta riconferma al primo turno: 'Risultato quasi storico' [di Alessi… - Corriere : Beppe Sala ha vinto le elezioni al primo turno: è di nuovo sindaco di Milano - sportli26181512 : Sala sul nuovo stadio: 'Milan e Inter mi hanno chiesto un incontro. La regola la conoscono tutti: alla fine decido… - MilanNewsit : Sala sul nuovo stadio: 'Milan e Inter mi hanno chiesto un incontro. La regola la conoscono tutti: alla fine decido… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Le parole del rieletto sindaco di @ComuneMI nel corso della presentazione della nuova giunta. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Nuovo

... sarà il sindaco Dario Nardella a mantenere queste deleghe, dunque non ci sarà unassessore ...frutto della solida amicizia e collaborazione tra le due città e tra me e il sindaco Beppe, e ...Ilfabbricato, costato complessivamente 5.700.000 euro , di cui 4.241.471 euro per i lavori ... ognuna delle quali ha una potenzialità fino a sei cremazioni giornaliere ed è preceduta da una...Milano, 9 ottobre 2021 - "Sono felice di questa nomina e ringrazio il sindaco Beppe Sala per aver riposto la fiducia nella mia persona. Lavorare per Milano, la mia città, nei prossimi anni sotto la gu ...Il rieletto sindaco di Milano: "Temi di discussione con le società ce ne sono, ma non possiamo tenerli in ballo a lungo” ...