Red Ronnie torna con le dirette di ‘Let’s Spend Saturday Night Together’

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 ottobre 2021) RedSo0uo3r1 dh2 · Stasera dalle 21 diretta Let’sTogether “Vasco io non mi dissocio da te… W L’amicizia” Mamma mia quanti tempo dall’ultima diretta di Let’sTogether e quante cose sono successe!!! Stasera dalle 21 torniamo a stare insieme per 3 ore in contemporanea sulle mie pagine www.red.tv Youtube Facebook e Twich. Partiremo dal titolo iniziale “Vasco, io non mi dissocio da te… W l’amicizia” per andare dove mi porterete con le vostre interazioni. Ti aspetto, porta con te amici e condividi la diretta. ??????????????????. Vasco Rossi L'articolo L'Opinionista.