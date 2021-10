Preghiera del mattino del 9 Ottobre 2021: “Maria, sii nostra interprete presso tuo Figlio” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci allamamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Adnkronos : Un centinaio di morti per una bomba in una moschea di Kunduz in #Afghanistan. L’esplosione durante la preghiera del… - Tg3web : Il terrorismo torna a colpire in Afghanistan. Strage dell'Isis in una moschea di Kunduz. Decine di morti in un atte… - SebaFicara : RT @alisiasessa: 'O Dio,fonte di ogni bene,che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito,effondi su… - CiaoKarol : Angelo di Dio veglia su di me con dolcezza e potenza! #Preghiera del mattino, 9 Ottobre 2021 ??? - CiaoKarol : Il #Santo del giorno, 9 Ottobre 2021: San Dionigi (Saint Denis) e compagni. Vita e #Preghiera ??? -