Polizia arresta due rapinatori seriali (Di sabato 9 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, il personale dei "Falchi"della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra Mobile della Questura di Roma, impegnato quotidianamente nel contrasto dei reati predatori, ha sottoposto, di propria iniziativa, a Fermo di indiziato di delitto, due cittadini romani, B.R. classe '78 e F.M. del '75, ritenuti autori di cinque rapine aggravate, commesse nel quartiere Casal Bruciato/Colli Anieni a danno di supermercati, farmacie e market, nel mese di settembre. Le indagini, avviate dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito agli operatori della Squadra Mobile di ricondurre numerosi episodi a medesimi soggetti, descritti sempre con caratteristiche fisiche coincidenti, che hanno fatto propendere verso un'ipotesi investigativa di serialità. Infatti, le persone offese hanno indicato sempre la presenza di due soggetti, armati ...

