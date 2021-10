Perché l’Italia ha davvero bisogno di una riforma del catasto (Di sabato 9 ottobre 2021) La riforma del Fisco ha già creato diverse frizioni all’interno della maggioranza. Martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega e subito sono arrivate le critiche della Lega, che non ha votato il testo. L’articolo 7 sulla riforma del catasto genera maggior tensione: secondo il leader del Carroccio, Matteo Salvini, così com’è stato pensata, la riforma del catasto rischierebbe di causare un forte aumento delle imposte sulla casa. Ma il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già spiegato che si tratta di una semplice «riformulazione», non di una «revisione» del catasto, cioè nulla più di «un’operazione di trasparenza, con l’impegno da parte del suo governo che nessuno pagherà di più o di meno». La riforma del catasto ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladel Fisco ha già creato diverse frizioni all’interno della maggioranza. Martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega e subito sono arrivate le critiche della Lega, che non ha votato il testo. L’articolo 7 sulladelgenera maggior tensione: secondo il leader del Carroccio, Matteo Salvini, così com’è stato pensata, ladelrischierebbe di causare un forte aumento delle imposte sulla casa. Ma il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già spiegato che si tratta di una semplice «riformulazione», non di una «revisione» del, cioè nulla più di «un’operazione di trasparenza, con l’impegno da parte del suo governo che nessuno pagherà di più o di meno». Ladel...

