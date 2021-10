No green pass | oltre 10 000 manifestano a Piazza del Popolo | tensione con la polizia

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - AnnaP1953 : RT @ImolaOggi: Green Pass, ultima lezione del prof Benozzo, candidato al Nobel nel 2015, all’Università di Bologna. I migliori sono costret… - GPCtweet : Roma: Manifestazione NO Green Pass - Migliaia in piazza del Popolo contro la dittatura sanitaria!! #roma… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Come avere ilsenza il vaccino ? Con l'obbligo di Certificato Verde sul lavoro dal 15 ottobre i riflettori si accendono sui tamponi per chi non è stato vaccinato. Le regole prevedono che venga rilasciato ...Scontri con le forze dell'ordine in piazza del Popolo alla manifestazione organizzata dai 'no'. Si stima stiano partecipando circa 10mila persone. I mezzi della polizia sono stati assaltati dai manifestanti. Sollevate in aria dai no - vax delle bambole infilzate con le siringhe. ...Nuovo corteo No Green pass a Roma: sono 10mila i manifestanti che si sono ritrovati in piazza del Popolo. Scontri con la polizia ...“Assassini, assassini”, l’urlo che si alza da piazza del Popolo a Roma, dove circa diecimila persone stanno manifestando contro il Green Pass. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente ...