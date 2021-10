Migranti, Sassoli: "Un muro metterebbe in pericolo i valori europei" (Di sabato 9 ottobre 2021) La proposta di costruire un muro per contenere il passaggio dei Migranti avanzata da 12 Paesi europei rappresenta un 'degrado morale che mette seriamente in pericolo i valori della democrazia europea'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) La proposta di costruire unper contenere il passaggio deiavanzata da 12 Paesirappresenta un 'degrado morale che mette seriamente indella democrazia europea'.

