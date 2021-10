Meteo, allerta gialla su tutta la regione dalla mezzanotte (Di sabato 9 ottobre 2021) La Protezione Civile della regione ha emanato un avviso di allerta Meteo di colore giallo valido su tutta la Campania a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, anche intensi in alcuni punti del territorio. Possibili raffiche nei temporali. Sui settori settentrionali della regione i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal pomeriggio di domani.; A questo quadro Meteo e’ associato un rischio idrogeologico localizzato con occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni. Sono possibili, inoltre: – ruscellamenti superficiali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) La Protezione Civile dellaha emanato un avviso didi colore giallo valido sula Campania a partiree valido fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, anche intensi in alcuni punti del territorio. Possibili raffiche nei temporali. Sui settori settentrionali dellai fenomeni saranno in attenuazione a partire dal pomeriggio di domani.; A questo quadroe’ associato un rischio idrogeologico localizzato con occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni. Sono possibili, inoltre: – ruscellamenti superficiali ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo allerta Annullata per maltempo a Riccione l'assegnazione del titolo tricolore L'allerta meteo diramata per oggi conferma venti di burrasca forte (75 - 88 km/h) sul crinale appenninico centro - occidentale e di burrasca moderata (62 - 74 km/h) sull'appennino orientale, dando ...

Allerta meteo in tutta la Campania: rischio temporali intensi per altre 24 ore La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido su tutta la Campania, in vigore a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Allerta meteo in Campania domenica 10 ottobre Le ...

Allerta meteo in Emilia Romagna: nuova ondata di maltempo il Resto del Carlino Allerta meteo in Campania per l’intera giornata di domenica Dopo la breve pausa torna l’allerta meteo di colore giallo (grado ordinario). La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso valido su tutta la Campania a partire dalla mezzanotte e valido fi ...

Ancora vento forte sulla costa: allerta meteo anche domenica Nuova allerta meteo dalla mezzanotte tra oggi, sabato 9 ottobre, e domani, domenica 10 ottobre, fino a quella successiva, quando sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 94, e ...

