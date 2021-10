Mancini: “Vogliamo consolidare il nostro ranking. Raspadori gioca” (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la conferenza stampa in vista di Italia-Belgio, Roberto Mancini ha parlato di tantissimi temi. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “Farò qualche esperimento? Provare qualcuno di nuovo vuol dire dagli la possibilità a qualche altro giocatore di dimostrare il suo valore. E’ importante, anche perché poi qualche titolare può mancare e poi la gara di domani è importante anche per consolidare la nostra posizione nel ranking”. Sugli obiettivi dei prossimi tre anni “Noi abbiamo intrapreso una bellissima strada e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo ragazzi giovani che possono giocare insieme ancora per 5-6 anni. Sono stato molto orgoglioso l’altra sera di quanto hanno fatto, sia nel primo tempo che nella ripresa: giocare con la Spagna in 10 è la cosa peggiore, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la conferenza stampa in vista di Italia-Belgio, Robertoha parlato di tantissimi temi. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “Farò qualche esperimento? Provare qualcuno di nuovo vuol dire dagli la possibilità a qualche altrotore di dimostrare il suo valore. E’ importante, anche perché poi qualche titolare può mancare e poi la gara di domani è importante anche perla nostra posizione nel”. Sugli obiettivi dei prossimi tre anni “Noi abbiamo intrapreso una bellissima strada e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo ragazzi giovani che possonore insieme ancora per 5-6 anni. Sono stato molto orgoglioso l’altra sera di quanto hanno fatto, sia nel primo tempo che nella ripresa:re con la Spagna in 10 è la cosa peggiore, ma ...

Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Mancini verso #ItaliaSpagna: 'Vogliamo andare in finale' La notizia ???? - GiorgioSidano : @lukogene @espressonline Io chiedo ufficialmente alla #ASRoma di ritirare i propri giocatori dalla nazionale e di n… - DelRugo : #ItaliaSpagna #Mancini che non si alza per andare sotto la curva a difendere un suo calciatore come lo vogliamo chiamare? - Portizre : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ??? #Mancini verso #ItaliaSpagna: 'Vogliamo andare in finale' La notizia ???? - Elena89Friendf : Forse Mancini ha sbagliato la formazione, forse Enrique con i capelli corti è più bellino. Però ragazzi vi vogliamo bene # -