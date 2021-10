(Di sabato 9 ottobre 2021) “E’, ho vissuto momenti brutti”., ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 2021, racconta le difficoltà per convivere con l’endometriosi. “Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sonoaperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni”, dice l’attrice, che nel salotto di Slvia Toffanin presenta in anteprima il libro ‘P.S. Scrivimi sempre’ raccontando il percorso compiuto dopo la diagnosi del 2009. L’endometriosi “è unacronica davvero invalidante, sia psicologicamente che fisicamente. Quando ero sul set della fiction L’onore e il rispetto prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata”, spiega. “È...

Advertising

zazoomblog : Il dramma di Laura Torrisi: “Ho sofferto tanto mi ha aiutato mia figlia Martina” - #dramma #Laura #Torrisi:… - _Sport_Calcio_ : Una mamma, un’attrice e ora anche scrittrice ?? La bellissima Laura Torrisi vi aspetta oggi a #Verissimo dalle 16.30… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Una mamma, un’attrice e ora anche scrittrice ?? La bellissima Laura Torrisi vi aspetta oggi a #Verissimo dalle 16.30 su #C… - lifestyleblogit : Laura Torrisi e la malattia: 'E' stata dura' - - fisco24_info : Laura Torrisi e la malattia: 'E' stata dura': L'attrice a Verissimo: 'Endometriosi è cronica e invalidante, sia psi… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Leggi anche - > Non tutti lo sanno, ma la prima volta in tv dirisale a 23 anni fa: bellissima! Sapete, però, qual è il suo soprannome? Non tutti lo sanno, ma Alessio Sakara si fa anche ...Nel nuovo appuntamento con il talk show , condotto da Silvia Toffanin , saranno ospiti Leonardo Spinazzola ,, Eseosa Fostine Desalu , Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara , e la ...“E’ stata dura, ho vissuto momenti brutti”. Laura Torrisi, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 2021, racconta le difficoltà per convivere con l’endometriosi. “Entrare e uscire dalla ...Sapete perché Alessio Sakara ha come soprannome 'Il legionario'? A svelare il motivo, è il diretto interessato: non l'avreste mai detto.