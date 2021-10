Inter, niente campagna abbonamenti: possibile via libera con stadi al 100% (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Inter non fa partire la campagna abbonamenti Nonostante il ritorno del pubblico negli stadi, con la capienza che presto salirà al 75%, non fa parto partire la campagna abbonamenti in nessuna squadra, Inter compresa. Il club nerazzurro farà le proprie riflessioni in merito una volta che ci sarà il via libera dal Governo al ritorno al 100% della capienza. Per il Corriere dello Sport, però, l’apertura della campagna abbonamenti non sarà automatica, ma in Viale della liberazioni si stanno facendo le valutazioni necessarie. Inter Rimane dunque viva la possibilità della vendita liberi dei biglietti fino al termine della stagione, con il seguente ordine di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) L’non fa partire laNonostante il ritorno del pubblico negli, con la capienza che presto salirà al 75%, non fa parto partire lain nessuna squadra,compresa. Il club nerazzurro farà le proprie riflessioni in merito una volta che ci sarà il viadal Governo al ritorno aldella capienza. Per il Corriere dello Sport, però, l’apertura dellanon sarà automatica, ma in Viale dellazioni si stanno facendo le valutazioni necessarie.Rimane dunque viva la possibilità della vendita liberi dei biglietti fino al termine della stagione, con il seguente ordine di ...

