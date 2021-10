Green pass | Regioni | rischio caos dal 15 ottobre Salvini | Durata salga a 72 ore

(Di sabato 9 ottobre 2021) Manca meno di una settimana al 15, l'ora 'x' in cui ildiventerà obbligatorio per i lavoratori , sia pubblici sia privati. E oggi da più parti si sottolineano i rischi di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Manca meno di una settimana al 15 ottobre, l'ora 'x' in cui ildiventerà obbligatorio per i lavoratori , sia pubblici sia privati. E oggi da più parti si sottolineano i rischi di una situazione che potrebbe degenerare nel caos. A dare fuoco alle ...Fedriga: "Governo cambi regole"/ "Sì ai test nasali fai da te"E' quanto chiedono le Regioni che - a quanto si apprende - paventano il rischio caos in vista del 15 ottobre, quando il Green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. "Allungare ...Vaccino Covid, tamponi e Green pass, nuovo tweet di Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: "A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in ...