Giro di Lombardia, Julian Alaphilippe: ”Avevo buone gambe, è mancata fiducia. Il secondo posto di Masnada è un gran risultato per la squadra” (Di sabato 9 ottobre 2021) Julian Alaphilippe chiude al sesto posto il Giro di Lombardia 2021. Si presentava alla partenza come uno dei grandi favoriti ed al comando di una Deceuninck-QuickStep fortissima, con altre due punte in Remco Evenepoel e Joao Almeida. Alla fine il migliore del ”Wolfpack” è stato Fausto Masnada, il nome che non ti aspetti, galvanizzato dal correre sulle strade di casa. Il campione del mondo a fine gara si è mostrato comunque sereno a fine gara, analizzando così la sua prestazione ai microfoni di Eurosport: ”Sono contento dell’andamento della gara, è stata una corsa veramente molto bella, molto dura e sono contento di aver terminato la stagione. Sull’attacco di Pogacar è mancata un po’ di fiducia perchè le gambe erano ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)chiude al sestoildi2021. Si presentava alla partenza come uno deidi favoriti ed al comando di una Deceuninck-QuickStep fortissima, con altre due punte in Remco Evenepoel e Joao Almeida. Alla fine il migliore del ”Wolfpack” è stato Fausto, il nome che non ti aspetti, galvanizzato dal correre sulle strade di casa. Il campione del mondo a fine gara si è mostrato comunque sereno a fine gara, analizzando così la sua prestazione ai microfoni di Eurosport: ”Sono contento dell’andamento della gara, è stata una corsa veramente molto bella, molto dura e sono contento di aver terminato la stagione. Sull’attacco di Pogacar èun po’ diperchè leerano ...

