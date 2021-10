"Finalmente si riparte con gli spettacoli". Parla Luca Argentero (Di sabato 9 ottobre 2021) “Che dire? Sono favorevole, ovviamente, a questa riapertura necessaria di cinema e teatri, anche perché la capienza al 50 per cento, rispetto a quello che ci stava accadendo attorno, era insostenibile. Non puoi fare un comizio elettorale con 5mila persone in piazza e poi tenere i cinema e i teatri in quel modo”. Anche Luca Argentero appoggia il decreto del ministro Franceschini che da lunedì prossimo allenterà ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100 per cento, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, cinema e teatri in primis. “Sono anche un po’ irritato per il ritardo con cui è arrivata questa nuova decisione – tiene a precisare l’attore torinese al Foglio - anche perché, forse, non tutti sanno le sofferenze e le tante perdite economiche che questo ritardo ha portato a migliaia e migliaia di persone che lavorano in quei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) “Che dire? Sono favorevole, ovviamente, a questa riapertura necessaria di cinema e teatri, anche perché la capienza al 50 per cento, rispetto a quello che ci stava accadendo attorno, era insostenibile. Non puoi fare un comizio elettorale con 5mila persone in piazza e poi tenere i cinema e i teatri in quel modo”. Ancheappoggia il decreto del ministro Franceschini che da lunedì prossimo allenterà ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100 per cento, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, cinema e teatri in primis. “Sono anche un po’ irritato per il ritardo con cui è arrivata questa nuova decisione – tiene a precisare l’attore torinese al Foglio - anche perché, forse, non tutti sanno le sofferenze e le tante perdite economiche che questo ritardo ha portato a migliaia e migliaia di persone che lavorano in quei ...

