F1 su TV8, GP Turchia 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Quest’oggi, sabato 9 ottobre, sul tracciato dell’Istanbul Park assisteremo alle qualifiche del Gran Premio di Turchia di F1. La griglia di partenza per la gara di domani verrà determinata utilizzando il classico sistema del miglior tempo su giro secco. Quindi vedremo andare in scena la solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno. Finora il 2021 ha visto cinque piloti diversi realizzare la pole position. Al momento Max Verstappen domina la scena con 8 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Italia). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre ne ha firmate 2 Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian). Inoltre non vanno dimenticati Valtteri Bottas (Portogallo) e Lando Norris (aggiuntosi alla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Quest’oggi, sabato 9 ottobre, sul tracciato dell’Istanbul Park assisteremo alledel Gran Premio didi F1. La griglia di partenza per la gara di domani verrà determinata utilizzando il classico sistema del miglior tempo su giro secco. Quindi vedremo andare in scena la solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno. Finora ilha visto cinque piloti diversi realizzare la pole position. Al momento Max Verstappen domina la scena con 8 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Italia). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre ne ha firmate 2 Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian). Inoltre non vanno dimenticati Valtteri Bottas (Portogallo) e Lando Norris (aggiuntosi alla ...

Advertising

digitalsat_it : #F1, #TurkishGP in diretta su @SkySport e in streaming @NOWTV_It (differita @TV8it ) - qnazionale : F1 Gp Turchia 2021: gli orari tv di libere, qualifiche e gara. Diretta Sky e Tv8 - gponedotcom : Formula 1: Gran Premio di Turchia, Instanbul, gli orari in TV su Sky e TV8: La Formula 1 sbarca in Turchia, a Insta… - infoitsport : F1 oggi in TV e in streaming: gli orari del GP di Turchia su Sky Sport, TV8 e Now - infoitsport : Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Turchia a Istanbul -