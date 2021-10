F1 | pole di Hamilton in Turchia | ma non per le statistiche | il regolamento premia Bottas

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lewisha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del GP di2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul, ma non ha conquistato la-position. Il britannico, infatti, deve scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione di alcune componenti effettuata sulla sua Mercedes. Proprio per questo motivo il sette volte Campione del Mondo non può fregiarsi della partenza al palo a fine statistico. Secondo il, infatti, è inposition chi effettivamente scatterà davanti a tutti nel Gran Premio e questo onore spetterà al finlandese Valtteri. L’altro alfiere della Mercedes ha siglato il secondo tempo oggi pomeriggio in terra anatolica e dunque ha messo le mani sulla prima ...

Advertising

SkySportF1 : ? Hamilton firma il miglior tempo, ma partirà 11° domani in griglia: i risultati delle qualifiche del GP di Turchia… - tutroppotop : RT @itsgiuliadip: sainz ha dato una volta la scia al compagno senza sacrificare nulla perché tanto sarebbe comunque partito ultimo e viene… - infoitsport : F1, Lewis Hamilton è il più veloce, ma la pole va a Valtteri Bottas! Ottimo terzo Charles Leclerc alle spalle di Ma… - infoitsport : Turchia, pole di Hamilton (ma partirà 11°). Prima fila Bottas-Verstappen. Poi la Ferrari di Leclerc - infoitsport : #FLASH# F1: GP TURCHIA, HAMILTON IN POLE MA PARTE 11°, LECLERC 3° -

Ultime Notizie dalla rete : pole Hamilton

Il risultato di oggi non conterà nulla a livello statistico, masente sua laposition di oggi. Il pilota della Mercedes ha detto: 'La sessione è stata particolarmente difficile. C'erano ...Quello che andrà in scena domani sarà un GP della Turchia di rimonta per Lewis. L'inglese infatti, autore dellaposition nelle qualifiche odierne, verrà penalizzato di 10 posizioni per aver montato la quarta unità termica della stagione sulla sua Mercedes. L'...L'olandese non è mai stato in grado di lottare ad armi pari con le Mercedes per la pole, ma ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal team per ribaltare una situazione che ieri sembrava decis ...Lewis Hamilton crede che sarà difficile rimontare nel Gran Premio di Turchia, mentre Valtteri Bottas è contento di aver centrato l'obiettivo che gli aveva dato la Mercedes di partire davanti a Max Ver ...