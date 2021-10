F1: Gp Turchia, Bottas in pole davanti a Verstappen e Leclerc (2) (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – Al fianco di Leclerc in seconda fila scatterà il francese Pierre Gasly (1’23?326) con l’Alpha Tauri. Terza fila per lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’23?477) e per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1’23?773). Partirà settimo l’inglese della McLaren Lando Norris (1’24?053) che si lascia alle spalle il giappone dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1’24?978) e il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll (1’25?112). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – Al fianco diin seconda fila scatterà il francese Pierre Gasly (1’23?326) con l’Alpha Tauri. Terza fila per lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’23?477) e per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1’23?773). Partirà settimo l’inglese della McLaren Lando Norris (1’24?053) che si lascia alle spalle il giappone dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1’24?978) e il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll (1’25?112). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

