Dazn i problemi non finiscono: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria (Di sabato 9 ottobre 2021) Clamoroso, per Dazn i problemi non finiscono oggi è andata in onda una puntata di Forum invece del collegamento per Juventus-Alessandria L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportface2016 : #Dazn, problemi tecnici durante #JuventusAlessandria: trasmesso #Forum di Canale 5 - Ricky0000003 : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - marsiglia_lara : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - enricomazzoleni : @CalcioFinanza Non esiste week end che @DAZN_IT non lo passi con problemi e a scusarsi. Quando finira’ questo straz… - LeleRoma1976 : RT @cmdotcom: #Dazn, nuovi problemi: al posto di #JuveAlessandria va in onda...'#Forum'! 'Ti aspetti #Kulusevski, c'è #Bracconieri' https:… -