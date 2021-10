Che tempo che fa, ospiti 10 ottobre 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il ministro Roberto Speranza, Bene Vio, Roberto Saviano, Walter Veltroni. Sono alcuni degli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di domenica 10 ottobre 2021, Nuovo appuntamento dalle 20 su Rai3, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da questa puntata, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nel dettaglio, ospiti della puntata sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo”, illustrata da Asaf Hanuka, che racconta il suo percorso, dai momenti spensierati da bambino fino alla vita sotto scorta, iniziata nel 2006; Roberto Burioni; Walter Veltroni, che ha appena firmato il terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Il ministro Roberto Speranza, Bene Vio, Roberto Saviano, Walter Veltroni. Sono alcuni deglidi Fabio Fazio a Cheche fa nella puntata di domenica 10, Nuovo appuntamento dalle 20 su Rai3, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da questa puntata, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nel dettaglio,della puntata sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo”, illustrata da Asaf Hanuka, che racconta il suo percorso, dai momenti spensierati da bambino fino alla vita sotto scorta, iniziata nel 2006; Roberto Burioni; Walter Veltroni, che ha appena firmato il terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al ...

